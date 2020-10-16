Главное «За неделю!»: новая разметка, Хэйхэ, пельмень с молотка

Пятница. Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Всем привет! Это дайджест Амур.инфо. Прямо сейчас поговорим о новостях за эту неделю, которые заинтересовали нас больше других.

В Благовещенске вдоль улиц Калинина, Ленина и Воронкова нанесут ещё и желтую разметку

Она запретит автомобилистам останавливаться или парковаться. Это улучшит пропускную способность дорог.



— Жёлтая разметка обозначает места, где запрещена остановка. Она применяется самостоятельно или с дорожными знаками. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность — штраф в 500 рублей. Однако она вступит в силу только после полной сдачи участка дороги в эксплуатацию, — пояснили в городском отделе ГИБДД. Помимо разметки, установят соответствующие дорожные знаки. Жёлтые полосы из холодного пластика уже появились в районе перекрестка улиц Ленина и 50-летия Октября. Скоро такие же полосы появятся вдоль Воронкова в районе авторынка, а также на обновлённых участках Калинина, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

«Город ожил» : как Хэйхэ пережил карантин и преобразился в отсутствие русских



Корреспондент Амур.инфо поговорил с благовещенкой, которая вышла замуж за китайца, родила ребёнка и уже несколько лет живёт в Китае. Анна живёт в Китае уже четыре года, из них почти год — в Хэйхэ. Девушка говорит, что в целом привыкла, если бы не коронавирус, который внёс сильные корректировки. Те меры, что принимались в Китае, конечно, с российскими не сравнить.



Анна рассказала, как люди в приграничном городе жили в период строгого карантина, насколько сейчас боятся вируса и как изменилась их жизнь в отсутствие русских в Хэйхэ.



Предлагаем пройти на сайт и ознакомиться со статьёй в полном формате.

Пельмень с молотка: в Благовещенске объявлен аукцион на аппетитный арт-объект



Благовещенские художники объявили аукцион на созданную ими когда-то скульптуру пельменя. Ребята предлагают стартовую цену — пятнадцать тысяч рублей. Почему так дорого? Художники объясняют это не только эксклюзивностью арт-объекта, но и известностью пельмешка на федеральных каналах и даже за границей. «Пельмень Дружбы» неспроста носит такое название. Арт-объект создавался как альтернативный символ дружбы России и Китая, но даже в обновленном парке Дружбы, с прямой отсылкой на Китай, пельменю места не нашлось. По этой причине художники решили его продать, а все средства, собранные с продажи пельменя, направить на свои новые проекты. В инстаграм-аккаунте художников расписаны условия аукциона: каждый шаг от первоначальной цены лота будет стоить 500 рублей. Старт был дан в четверг, 15 октября, последний день аукциона — 22 октября. Пельмени на ужин, с майонезом, с перчиком и укропчиком – хорошо. Большой пельмень с теми же опциями – лучше!

На Партизанской разберут новый тротуар и переделают заново

Тротуарную плитку на улице Партизанской – от Горького до Зейской – уложили лишь в прошлом году. После жалоб жителей района и выезда на участок мэра было решено начать работы по разбору новой плитки, чтобы уложить её заново.



Работы по обустройству тротуара в этом районе велись в прошлом году в холодное время года. В этом году из-за пучинистости грунта покрытие в некоторых местах начало разрушаться. В начале октября во время выезда мэра города Благовещенска Олега Имамеева на проблемный участок вместе с представителями ОНФ было принято решение частично заменить плитку. Часть работ необходимо провести в этом году до наступления холодов, часть будет сделана в следующем, с наступлением тепла.



Но самое главное, чтобы новые дороги не переделывали.

В четверг, 15 октября, в редакцию Амур.инфо читатели прислали видео, на котором медведь вышел к путейцам

По словам очевидцев, дело было на малой Забайкальской железной дороге. Тот ли это медведь, что недавно съел несколько собак, а потом бродил в окрестностях посёлка Орлиный, пока непонятно.



Картинка видео довольно пугающая: на пригорке над путями то поднимается на задние лапы, то опускается на все четыре крупный бурый медведь. Мелькающие перед ним мужчины в железнодорожных жилетах суетятся, кричат, ругаясь матом. Сначала за кадром выражают надежду, что зверь уйдёт, но он решает сесть и смотреть на напуганных людей.



Что хочется сказать, чтобы не происходило, как бы ни было страшно – русский мат добавляет плюс 100 к уверенности, даже если рядом крупный бурый медведь.

На этом выпуск дайджеста Амур.инфо подходит к концу. Желаем всем приятных выходных. До следующей пятницы, пока!