В Благовещенске на Вокзальной, 82 до сих пор нет отопления

— Вода в подвале стоит по колено, а в «Мастер Д» говорят, что откачивают её. Но вчера сын был весь день дома, он ходил смотреть, но никого не было, — рассказала жительница Вокзальной, 82.

Женщина жалуется, что на первом этаже очень холодно. Жильцам приходится спать в тёплой одежде и с кучей одеял. По словам собственников, они обращались в управление ЖКХ, прокуратуру и отправляли запрос губернатору области через интернет. С момента обращения прошло мало времени, поэтому их запрос на момент выхода статьи ведомства обработать не успели.

— Подвал и правда затоплен «по пояс» грунтовыми водами. Мы откачиваем её, просто насос не справляется. Включим отопление, когда уйдёт хотя бы половина воды из подвала, — рассказали в управляющей копании «Мастер Д».

Когда конкретно закончится откачивание воды там не уточнили. Специалист ответил, что планируют откачать воду в ближайшие выходные.