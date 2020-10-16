В Благовещенске на Вокзальной, 82 до сих пор нет отопления
В Благовещенске на Вокзальной, 82 так и не дали отопление, из-за того, что подвал затоплен грунтовыми водами. Жильцы дома ссылаются на управляйку, там уже долго обещают «скоро» дать отопление. Напомним, отопительный сезон в Благовещенске начался 24 сентября.
— Вода в подвале стоит по колено, а в «Мастер Д» говорят, что откачивают её. Но вчера сын был весь день дома, он ходил смотреть, но никого не было, — рассказала жительница Вокзальной, 82.
Женщина жалуется, что на первом этаже очень холодно. Жильцам приходится спать в тёплой одежде и с кучей одеял. По словам собственников, они обращались в управление ЖКХ, прокуратуру и отправляли запрос губернатору области через интернет. С момента обращения прошло мало времени, поэтому их запрос на момент выхода статьи ведомства обработать не успели.
— Подвал и правда затоплен «по пояс» грунтовыми водами. Мы откачиваем её, просто насос не справляется. Включим отопление, когда уйдёт хотя бы половина воды из подвала, — рассказали в управляющей копании «Мастер Д».
Когда конкретно закончится откачивание воды там не уточнили. Специалист ответил, что планируют откачать воду в ближайшие выходные.
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