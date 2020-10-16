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16октября
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сегодня, 15:24 3

Василий Орлов выделил 13 миллионов на лечение больных коронавирусом с лёгкой формой

Василий Орлов выделил 13 миллионов на лечение больных коронавирусом с лёгкой формой
Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Губернатор Приамурья подписал постановление о выделении более 13 миллионов рублей на лекарства и медицинское сопровождение больных коронавирусом с лёгкой формой. Как написал Василий Орлов в своём Инстаграме, врачебную помощь люди будут получать на дому.

— Сегодня подписал постановление о выделении более 13 млн рублей из резервного фонда на то, чтобы люди, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме и могут лечиться амбулаторно, могли получить медикаменты и медицинское сопровождение на дому. Сегодня одна из причин, по которой люди требуют, чтобы их положили в больницу – дорогие лекарства, — написал глава региона.

Василий Орлов также отметил, что некоторое время сейчас уйдёт на финансирование и покупку лекарств. После этого начнётся работа с больными.

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#коронавирус #губернатор #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Куратор

    Куратор
    17 минут назад

    Выделил ну. Распорядился нашими деньгами. Языки спрячте

  • Янтарь

    Янтарь
    5 минут назад

    Школы нужно переводить на дистанционное обучение, как в Москве. Хотя бы старшеклассников.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 минут назад

    Хорошая помощь. По самым скромным подсчетам на лечение дома требуется более 5000 рублей, поэтому никому не будет лишней эта помощь.

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