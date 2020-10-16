Василий Орлов выделил 13 миллионов на лечение больных коронавирусом с лёгкой формой

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Губернатор Приамурья подписал постановление о выделении более 13 миллионов рублей на лекарства и медицинское сопровождение больных коронавирусом с лёгкой формой. Как написал Василий Орлов в своём Инстаграме, врачебную помощь люди будут получать на дому.

— Сегодня подписал постановление о выделении более 13 млн рублей из резервного фонда на то, чтобы люди, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме и могут лечиться амбулаторно, могли получить медикаменты и медицинское сопровождение на дому. Сегодня одна из причин, по которой люди требуют, чтобы их положили в больницу – дорогие лекарства, — написал глава региона.

Василий Орлов также отметил, что некоторое время сейчас уйдёт на финансирование и покупку лекарств. После этого начнётся работа с больными.