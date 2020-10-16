Приамурье припорошит снежком: прогноз погоды на 17 октября

Днём по области ожидаются умеренные осадки – снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный до 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Днём по северу +1°С...+6°С, местами -1°С...-6°С, по югу области +6°С...+11°С.

В Белогорске переменная облачность, дождь со снегом. Днём температура +3°С...+9°С, ночью +1°С, ветер юго-западный до 4-9 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Завитинске переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура +3°С...+8°С, ночью 0°С, ветер южный и юго-западный до 4-10 метров в секунду.

В Райчихинске переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура +4°С...+9°С, ночью 0°С, ветер юго-западный до 4-9 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Архаре переменная облачность, без осадков. Днём температура +3°С...+8°С, ночью -1°С...-2°С, южный ветер подует со скоростью от 3до 9 метров в секунду.

В Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура +3°С...+9°С, ночью 0°С. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду.

В Шимановске солнечно, осадков не ожидается. Температура днём -1°С...+7°С, ночью -4°С...-6°С. До обеда безветренно, после обеда ветер разных направлений до 4-9 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -4°С...+5°С, ночью -4°С...-9°С. До обеда безветренно, после обеда ветер разных направлений до 3-8 метров в секунду.

В Сковородине облачно, мокрый снег. Днём воздух прогреется до +6°С, ночью похолодает до -13°С. До обеда безветренно, после обеда ветер разных направлений до 4-10 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью -11°С. До обеда безветренно, после обеда ветер юго-западный до 10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный, с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью +1°С...+3°С, днём температура воздуха поднимется до +8°…+10°С.