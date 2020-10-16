Правительство продлит для дальневосточников возможность ввозить праворульные автомобили без ЭРА-ГЛОНАС

Правительство России прорабатывает вопрос о продлении временного разрешения ввозить праворульные автомобили бес системы ЭРА-ГЛОНАСС на Дальний Восток.

— На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне Правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад, — заметил Заместитель Председателя Правительства РФ полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Информационная система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей, которые продаются в России с 2017 года. Система автоматически связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь. Дальневосточники обратились в аппарат полномочного представителя президента в ДФО с просьбой временно продлить возможность ввозить праворульные автомобили для собственных нужд, порядок продлили до декабря 2020 года.