Благоустройство территории у кинотеатра «Харбин» рискует завершиться позже срока

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Территория у бывшего кинотеатра «Харбин» в микрорайоне Благовещенска продолжает преображаться. По оценкам специалистов, объект готов к эксплуатации на 70 %.

На площадке работают два подрядчика. Один занимается благоустройством автопарковки, задача второго — обустройство участка перед филиалом ОКЦ и преображение сквера.

В сквере завершается установка клумб со встроенными сиденьями: уже проведены бетонные работы, готово основание. На клумбах высадили саженцы березы, ясеня и сирени.

— Специалисты рекомендовали высадить саженцы в октябре, что мы и сделали. В дальнейшем будем поднимать газоны, создавать плодородный слой 10-15 сантиметров. Кроме этого, необходимо завершить электромонтажные работы. Светильники у нас закуплены, кабельные линии проложены, сейчас идет проверка сетей, и после «пусконаладки» приступим к монтажу. Здесь будет более 150 светильников: малых, 80-сантиметровых, и трехметровых, плюс появится видеонаблюдение, — рассказал Равшан Шукиров, руководитель подрядной организации ООО «СЭС».

На территории сквера уложили тротуарную плитку, установили бордюрный камень, сейчас проводится ремонт фонтана. Его внешний вид менять не будут. Чашу обработали гидроизоляционной смесью, затем её облицуют фактурной штукатуркой и покрасят. К сдаче в эксплуатацию общественная территория должна быть готова через две недели.

«Малые архитектурные формы будут завозиться на территорию позже и монтироваться. Мы установим навесы для защиты от солнца или дождя, а также детский игровой комплекс», – пояснил подрядчик.

Проверить ход работ по благоустройству территории в микрорайоне с выездным совещанием отправился мэр города Олег Имамеев. По словам главы города, в случае переноса сроков сдачи объектов к эксплуатации к подрядчикам применят меры дисциплинарного и административного воздействия, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Лично я вижу, что риски отставания есть. Они связаны с двумя основными причинами — неорганизованностью по некоторым видам работ подрядчиков и отсутствием должного контроля со стороны заказчика. То, что можно считать объективной причиной — плохие погодные условия, они были ранее. После этого был переформатирован график производства работ, и ещё месяц назад мы получили заверения от подрядчиков, что отставание, которое было связано с погодными условиями, будет ликвидировано. Сегодня я не уверен в их словах, поэтому дал поручение курирующему заму и службе заказчика проводить ежедневный тотальный контроль за объектом, — отметил Олег Имамеев.