сегодня, 14:30 2
Всемирный день хлеба в Благовещенске объединил поколения (видео)
Мы думали, как отметить Всемирный день хлеба? Старшее поколение любит хлеб и точно знает, что он — всему голова. Молодёжь тоже любит «Хлеб», но музыкальный. Группа одна так называется. Мы решили совместить эти два понятия. Наши бабушки слушают современные песни и делятся своим мнением.
Кто-то танцует, кто-то – подпевает. А кому-то рэп не нравится. Предлагаем присоединиться.
Просмотров всего: 254
Прислать новости 8 914 594 66 25