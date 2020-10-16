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16октября
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сегодня, 14:30 2

Всемирный день хлеба в Благовещенске объединил поколения (видео)

Всемирный день хлеба в Благовещенске объединил поколения (видео)

Мы думали, как отметить Всемирный день хлеба? Старшее поколение любит хлеб и точно знает, что он — всему голова. Молодёжь тоже любит «Хлеб», но музыкальный. Группа одна так называется. Мы решили совместить эти два понятия. Наши бабушки слушают современные песни и делятся своим мнением.

Кто-то танцует, кто-то – подпевает. А кому-то рэп не нравится. Предлагаем присоединиться.

Просмотров всего: 254

#Видео: Разное

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Видео 6

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    50 минут назад

    в городе продают отвратный хлеб-просто ужас

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    реклама ноутбуков HP? однако))) и как завуалировали то!

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