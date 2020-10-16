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16октября
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В Благовещенске актёры покажут «3.14» импровизацию по историям зрителей

В Благовещенске актёры покажут «3.14» импровизацию по историям зрителей

В Благовещенске актёры театра «Чёрный квадрат» покажут импровизацию. Новый спектакль-импровизация «3.14» пройдёт 21 ноября в 19:00. Плейбэк-постановка основана на реальных историях зрителей.

Спектакль «3.14» про то, что «запикано» обществом и цензурой. Его уникальность в том, что актёры слушают истории зрителей и сразу же воссоздают их на сцене.

— Эти ситуации не подготовленные, а возникшие здесь и сейчас, во время представления. Поэтому театр называется playback — «воспроизведение», — рассказали организаторы.

В прошлом году «Чёрный квадрат» уже показывал амурчанам «Хулиганский перфоманс». Он прошёл 1 апреля в АОДНТ в рамках фестиваля «Волшебный мир кулис». Спектакль в стиле рок затронул тему шуток, весёлых и обидных.

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#жизнь #концерты #культура

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