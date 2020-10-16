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16октября
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сегодня, 15:11 3

На Дальнем Востоке откроют второе казино

На Дальнем Востоке откроют второе казино

В игорной зоне «Приморье» появится второе казино. Новое заведение торжественно откроют вечером 16 октября. Гостинично-развлекательный комплекс «Шамбала» построили при поддержки Агенства Дальнего Востока и Корпорации развития Приморского края. Первая очередь проекта обошлась в 3,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Агенства Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Сегодня откроется только первая очередь комплекса: игровой зал площадью 5200 квадратных метров, ресторан Crab House две площадки быстрого питания и концертная сцена. На проект потратили 3,5 миллиарда рублей. Вторую очередь откроют в 2022 году, в планах — пятизвёздочный отель на 270 номер, банкетный зал и зал для конференций. Цена всего комплекса «Шамбала» составит 8 миллиардов рублей. На открытии комплекса выступит российский исполнитель Леонид Агутин. А ещё пройдёт розыгрыш трёхсот тысяч рублей.

По мнению Агентства по привлечению инвестиций, развитие курортной зоны «Приморье» привлечёт туристический поток в регион и поспособствует развитию гостиничного бизнеса. Курортная зона «Приморье» располагается в бухте Муравьиная под Владивостоком, игорная зона входит в состав туристического кластера. На территории также построят объекты для семейного и молодёжного отдыха.

— Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты, — говорится в сообщении.

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#отдых

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    Золотая миля глотает слёзы

  • Tуман

    Tуман
    38 минут назад

    Прям как в сказке.

    Всё красиво, богато и доступно

  • inoy

    inoy
    11 минут назад

    самое время, туристов валом как и денег у народа..

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