Студентка амурской медакадемии выиграла грант в полмиллиона рублей

Фото: @zsamur_official

Амурская студентка, будущий медик, получила грант на сумму 568 тысяч рублей. На эти средства девушка планирует проводить мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи для молодёжи.

Председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Приамурья получила грант в 568 тысяч рублей. Дарья Хлыбова — студентка Амурской медицинской академии и координатор санитарно-профилактического направления в Амурском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Конкурс грантов проходил среди социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений в рамках нацпроекта «Демография». «На средства гранта волонтёры-медики планируют приобрести современный симуляционный тренажёр для отработки навыков оказания первой помощи. Кроме этого, деньги направят на проведение мастер-классов по оказанию первой помощи для молодёжных общественных организаций Благовещенска», сообщает официальный инстаграм-аккаунт амурского парламента.

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#жизнь #медицина

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