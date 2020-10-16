Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:22 7

Из России в Хэйхэ вывезут травы и дикоросы для изготовления лекарств

Из России в Хэйхэ вывезут травы и дикоросы для изготовления лекарств
Фото: pixabay.com

Хэйхэская научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» получила лицензию на импорт трав и дикоросов из России. Из них в Хэйхэ готовят препараты традиционной китайской медицины. Предприятие станет импортировать продукцию через Благовещенск.

«Это первая китайская компания, которой удалось получить разрешение на импорт трав и дикоросов из России в Хэйхэ. Предприятие, расположенное в пригороде пограничного города, по словам гендиректора Сюй Фэнлин, с июля этого года начало создавать цех по переработке трав и сырья для лекарств на площади в 1 300 квадратных метров», пишет Biang.ru со ссылкой на газету города Хэйхэ «Жибао».

Ожидается, что компания будет производить в год продукции более чем на 80 миллионов юаней (11,8 миллиона долларов США). Она уже ведет переговоры по ввозу из России через таможню Благовещенска таких лекарственных растений, как лазурник, высушенная кора корней ясенца, а также родиола розовая. После ввоза продукции в Хэйхэ «Баокан» будет заниматься их глубокой переработкой для производства лекарств традиционной китайской медицины.

Ранее гендиректор компании Сюй Фэнлин занималась ввозом сои из России в Китай на протяжении почти двадцати лет. После открытия экспериментальной СЭЗ в Хэйхэ она решила заняться бизнесом, связанным с травами и дикоросами из России, для их переработки на территории зоны свободной торговли.

Просмотров всего: 301

#Китай #природа #производство #таможня

распечатать


Общество 2

Китайский эксперт: туробмен с РФ восстановится в апреле
Общество

В Амурской области ликвидировали три природных пожара
Общество 2

Трёх белух выбросило на берег Охотского моря в Хабаровском крае
В России и мире

На таможне Владивостока обнаружили радиоактивную посылку
Комментарии
Показать все (7)
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    И правильно. Мы только курить траву умеем и коровам её скармливать

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    тоже мне новость, направление вывоза давно понятно, всё постепенно теперь вот травы)))

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    самим же травы не нужны...

    еще в 90-е, у Амурфармоции был маленький цех по переработке и фасовке лекарственных сборов на основе местных трав, но как только началось акционирование Амурфармации, на это направление просто забили, мол нерентабельно. А у китайцев всё рентабельно оказывается(

  • paravis

    paravis
    45 минут назад

    Китайцы уже и до лекарственных трав добрались. Свои, небось, как саранча, сожрали :)

  • Sam Usov

    Sam Usov
    30 минут назад

    Лес, газ, электроэнергию...сейчас травы.....Что следующее? Органы?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 минут назад

    Молодцы соседи. Пока мы "мечтаем" о дикороссах они уже их начинают вывозить и перерабатывать.

  • Геральт

    Геральт
    54 секунды назад

    а когда очнемся - вокруг голая пустыня, без лесов, животных и воды.

Показать все (7)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь