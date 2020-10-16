Из России в Хэйхэ вывезут травы и дикоросы для изготовления лекарств

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Хэйхэская научно-техническая корпорация целебных трав «Баокан» получила лицензию на импорт трав и дикоросов из России. Из них в Хэйхэ готовят препараты традиционной китайской медицины. Предприятие станет импортировать продукцию через Благовещенск.

«Это первая китайская компания, которой удалось получить разрешение на импорт трав и дикоросов из России в Хэйхэ. Предприятие, расположенное в пригороде пограничного города, по словам гендиректора Сюй Фэнлин, с июля этого года начало создавать цех по переработке трав и сырья для лекарств на площади в 1 300 квадратных метров», пишет Biang.ru со ссылкой на газету города Хэйхэ «Жибао».

Ожидается, что компания будет производить в год продукции более чем на 80 миллионов юаней (11,8 миллиона долларов США). Она уже ведет переговоры по ввозу из России через таможню Благовещенска таких лекарственных растений, как лазурник, высушенная кора корней ясенца, а также родиола розовая. После ввоза продукции в Хэйхэ «Баокан» будет заниматься их глубокой переработкой для производства лекарств традиционной китайской медицины.

Ранее гендиректор компании Сюй Фэнлин занималась ввозом сои из России в Китай на протяжении почти двадцати лет. После открытия экспериментальной СЭЗ в Хэйхэ она решила заняться бизнесом, связанным с травами и дикоросами из России, для их переработки на территории зоны свободной торговли.