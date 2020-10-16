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16октября
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сегодня, 14:08 1

Сегодня Благовещенский государственный педагогический университет отмечает 90-летний юбилей

Сегодня Благовещенский государственный педагогический университет отмечает 90-летний юбилей

Сегодня 90 лет исполняется БГПУ – старейшему вузу в Приамурье и единственному педагогическому вузу на Дальнем Востоке.

Как рассказали нам в БГПУ, из-за пандемии масштабных празднований в этом году не будет. Совет университета принял решение сделать большой праздник уже в следующем сентябре и назвать его «90+1». Небольшие мероприятия, посвященные празднику, проходят уже в течение недели – организованы фотозоны и фотовыставка, в соцсетях проводятся различные онлайн-конкурсы для студентов, а сегодня первокурсники прошли онлайн-посвящение.

Также сегодня прошло награждение 32-х преподавателей, которые проработали в БГПУ больше 30 лет – им присвоено звание «Ветеран БГПУ».

– Преподаватели БГПУ готовят высококлассных специалистов новой формации, востребованных в различных сферах деятельности, воспитывают достойную смену с большим профессиональным и нравственным потенциалом. Чувство студенческой дружбы и братской солидарности мы также храним в наших сердцах. Незримые нити связывают нас, всех выпускников, с родной Alma mater до сих пор, – рассказала ректор БГПУ Вера Щёкина.

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#вузы #образование

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    К 90+1 пандемия не закончится.

    Планируйте на 100-летие или, как минимум, 90+5

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