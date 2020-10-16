Китайский эксперт: туробмен с РФ восстановится в апреле

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Директор по продуктам китайской компании U-Tour Ли Ян заявила, что взаимный обмен туристическими группами из России и Китая начнёт восстанавливаться в районе будущего апреля. При этом Ли считает, что приоритет в выборе направлений для международных путешествий и сами китайские туристы будут отдавать «дружеским» странам, в число которых входит и Россия.

Эксперт, выступая в рамках панельной дискуссии «Въездной туризм из КНР: социально-экономический эффект для России», сказала, что Россия для Китая по сей день остаётся одним из главных партнеров КНР и верным другом, пишет Biang.ru.

— Я считаю, что туристический обмен между Россией и Китаем начнёт восстанавливаться где-то между католической и православной Пасхой, то есть в апреле 2021 года. Два месяца назад мы вместе с Всемирным туристическим альянсом проводили анализ данных по разным странам и пришли к единому мнению, что это произойдет примерно в апреле. Думаю, что будут предприняты меры для стимулирования к тому, чтобы туристы для своих поездок в первую очередь выбирали именно дружественные страны, — рассказала госпожа Ли.