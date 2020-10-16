Жительницу Белогорска оштрафовали на четыре миллиона за взятку

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Суд назначил судебный штраф жительнице Белогорска за дачу взятки в крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области, амурчанка через посредника пыталась подкупить должностное лицо за 800 тысяч рублей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде уголовного штрафа в размере пятикратной суммы взятки — четыре миллиона рублей.

Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы, арестовал банковские счета и ограничил ей выезд за пределы России.

Чтобы избавиться от запретов и арестов, гражданка полностью оплатила штраф.