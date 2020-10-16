В колледжи Приамурья поступило оборудование на 55 миллионов рублей

В педколледже скоро появятся четыре новые площадки. Здесь будут изучать «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционную педагогику в начальном образовании» и «Физкультуру, спорт и фитнес». На 12 миллионов рублей закупили компьютерное оборудование, инвентарь для развития детей, интерактивную систему и планетарий.

— Колледж на свои деньги также отремонтировал помещения. Здесь снесли некоторые стены, выровняли их, заменили линолеум, отремонтировали окна и всё покрасили. Торжественное открытие мастерских запланировано на 30 октября, — рассказала директор колледжа Мариана Котенко.

Аграрному колледжу из федерального бюджета выделили почти 44 миллиона рублей. Здесь создали пять мастерских. Четыре из них до конца года откроются в Благовещенске. Это «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». Также площадка «Сельскохозяйственные биотехнологии» расположится в подразделении колледжа в Серышево.

Сейчас в колледже идёт капитальный ремонт. На эти цели из бюджета области выделили шесть миллионов рублей. Здесь меняют водоотведение и электросети, а также выравнивают стены, полы и потолки.

— Поступили учебные тренажёры, пресс-подборщик, плуг, лабораторное оборудование для аграриев и микроскопы с возможностью транслировать данные на экран. Преподаватели прошли обучение по эксплуатации нового оборудования, — рассказала директор аграрного колледжа Татьяна Романцова.

Напомним, Амурский колледж сервиса и торговли в прошлом году уже освоил федеральный грант на 9,5 миллионов. Там создали мастерские по пяти направлениям. Это «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет».

— Оснащение позволит сформировать у студентов компетенции по стандартам «WorldSkills Russia». Необходимо повысить качество образовательного процесса и обеспечить конкурентоспособность на рынке труда, — отметил начальник отдела профессионального образования и науки Минобрнауки области Михаил Захаров.