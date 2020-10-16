В Благовещенске в горящем гаражном боксе мужчина получил ожоги
В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс. От огня пострадал мужчина.
Сегодня ночью в Благовещенске загорелся гаражный бокс. На тушение пожара отправились 11 спасателей и три единицы спецтехники.
Горел двухэтажный гаражный бокс. Пожарным удалось справиться с открытым огнём за три минуты. Здание бокса спасли. При пожаре пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.
Возможно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
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