В Благовещенске в горящем гаражном боксе мужчина получил ожоги

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В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс. От огня пострадал мужчина.

Сегодня ночью в Благовещенске загорелся гаражный бокс. На тушение пожара отправились 11 спасателей и три единицы спецтехники.

Горел двухэтажный гаражный бокс. Пожарным удалось справиться с открытым огнём за три минуты. Здание бокса спасли. При пожаре пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Возможно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.