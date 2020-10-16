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16октября
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сегодня, 12:43 0

В Благовещенске в горящем гаражном боксе мужчина получил ожоги

В Благовещенске в горящем гаражном боксе мужчина получил ожоги
Фото: vnnews.ru

В Благовещенске пожарные тушили гаражный бокс. От огня пострадал мужчина.

Сегодня ночью в Благовещенске загорелся гаражный бокс. На тушение пожара отправились 11 спасателей и три единицы спецтехники.

Горел двухэтажный гаражный бокс. Пожарным удалось справиться с открытым огнём за три минуты. Здание бокса спасли. При пожаре пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу.

Возможно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #помощь

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