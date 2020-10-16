Тындинские школьники придумали себе опасное развлечение на крыше

Фото: www.instagram.com/tynda_news/

В тындинском паблике местные жители обеспокоены тем, что дети устроили опасные игры на городских крышах. Людей в комментариях волнует, почему никто из правоохранительных органов не занимается этой ситуацией.

— Совсем подростки лет по 10 , кидают предметы с крыши, могут убить кого-нибудь. Родители проведите беседы с детьми, это опасно не только для них, но и для прохожих, — такое сообщение с фотографией прислала в паблик жительница Тынды.

На фото видно, как на крыше стоят два маленьких ребёнка. К сожалению, не только на этом доме дети затеяли опасные игры. Другая жительница Тынды в комментариях написала, что похожая ситуация происходит и по адресу улица Московских строителей, 13. «Мужчине сегодня повезло, что не на голову упал пакет с водой», написала девушка.

Люди в комментариях не остались равнодушны к этим совсем небезопасным играм. Жителей волнует, почему никто из правоохранительных органов не занимается этой ситуацией, а управляйки оставляют открытыми ходы на крышу.