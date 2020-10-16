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16октября
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В Амурской области ликвидировали три природных пожара

В Амурской области ликвидировали три природных пожара
Фото: пресс-служба минлесхоза Амурской области

За минувшие сутки лесопожарная группировка Амурской области потушила три природных пожара. Два в Свободненском районе — в 4,6 километрах от Свободного и в 6,5 килметрах от села Загородная Селитьба, и один – в Архаринском районе в 11 километрах от Новосергеевки, сообщает пресс-служба амурского минлесхоза.

На тушении работали 20 парашютистов и десантников Амурской авиабазы, шесть сотрудников лесоохраны, две группы оперативного реагирования. Общая площадь трёх возгораний 48 гектаров. Было задействовано десять единиц техники, в том числе — одно воздушное судно. Все пожары были обнаружены и ликвидированы 15 октября. Населенным пунктам угрозы не было.

На данный момент действующих пожаров нет.

По данным метеорологического прогноза Амурской области определены классы пожарной опасности. I класс пожарной опасности в восьми районах: Свободненском, Мазановском, Шимановском, Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском. II класс пожарной опасности – в четырёх районах: Бурейском, Белогорском, Ромненском, Серышевском. III класс пожарной опасности – в трёх районах: Завитинском, Октябрьском, Благовещенском. IV класс пожарной опасности – в Архаринском районе.

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#погода #пожары #природа

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