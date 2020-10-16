Из-за закрытых границ российским медикам перестало хватать человеческих конечностей

Фото: https://pixabay.com/

В связи с пандемией конечности и торсы для проведения опытов и тренировочных операций медики из Санкт-Петербурга вынуждены закупать в России. Национальный медицинский исследовательский центр объявил тендер на закупку биоматериала. Главное требование только одно — согласие при жизни человека на использование его тела в научных целях после смерти.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена объявил два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов. В учреждении пояснили, что это стандартная практика: обычно биоматериал поставляют из-за границы. Части тела необходимы для мастер-классов врачей и морфологических курсов. Исполнитель должен гарантировать, что биоматериал приобрели законно — для использования в медицинских, научных и учебных целях. Кроме того, обязательно наличие прижизненного разрешения человека на такое использование его тела после смерти, пишет РИА «Новости.

Как объяснил директор НМИЦ имени Вредена Рашид Тихилов, на резонанс по поводу этого тендера во многих российских СМИ, такая закупка изделий медицинского назначения — обычная процедура для крупных медицинских и научных центров.

— Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы, — пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора НМИЦ.