Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:03 0

Новые светодиодные знаки появились на улице Горького в Благовещенске

Новые светодиодные знаки появились на улице Горького в Благовещенске
Фото: admblag.ru

Новые знаки «Пешеходный переход» установили в областной столице на семи перекрестках по улице Горького – от Калинина до Кузнечной. Это первые знаки в городе, которые светятся в темноте.

– В рамках контракта по модернизации светофорных объектов в городе Благовещенске согласно требованиям нормативно-технической документации были установлены знаки «Пешеходный переход» с внутренней подсветкой. Их основа выглядит как стандартный знак «Пешеходный переход», которые в областном центре устанавливались и раньше. Однако внутри знака по всей его площади встроены светодиоды, которые загораются автоматически. Они светятся на протяжении всей ночи, – прокомментировали в МУ «ГУКС».

Всего такие знаки планируют установить на 21-м перекрёстке. Они появятся на улицах Калинина и Воронкова после окончания ремонта. Устаревшие светофоры там уже заменили на современные с табло обратного отсчета и консольными стойками. В пресс-службе городской администрации считают, что это повысит комфорт водителей и пешеходов, а также снизит аварийность на дорогах.

Просмотров всего: 309

#дороги #транспорт

распечатать


Общество 2

В Благовещенске ещё за одним перекрёстком будет «приглядывать» светофор
Происшествия 2

На границе с Приамурьем авто упало прямо на железную дорогу

Общество 3

В Благовещенске перекроют Ленина – Шевченко, а маршруты автобусов снова изменятся
Общество 7

На Партизанской разберут новый тротуар и переделают заново
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь