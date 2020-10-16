Новые светодиодные знаки появились на улице Горького в Благовещенске

Новые знаки «Пешеходный переход» установили в областной столице на семи перекрестках по улице Горького – от Калинина до Кузнечной. Это первые знаки в городе, которые светятся в темноте.

– В рамках контракта по модернизации светофорных объектов в городе Благовещенске согласно требованиям нормативно-технической документации были установлены знаки «Пешеходный переход» с внутренней подсветкой. Их основа выглядит как стандартный знак «Пешеходный переход», которые в областном центре устанавливались и раньше. Однако внутри знака по всей его площади встроены светодиоды, которые загораются автоматически. Они светятся на протяжении всей ночи, – прокомментировали в МУ «ГУКС».

Всего такие знаки планируют установить на 21-м перекрёстке. Они появятся на улицах Калинина и Воронкова после окончания ремонта. Устаревшие светофоры там уже заменили на современные с табло обратного отсчета и консольными стойками. В пресс-службе городской администрации считают, что это повысит комфорт водителей и пешеходов, а также снизит аварийность на дорогах.