Будущее близко: что такое 5G для россиян

Фото: pixabay.com

5G (fifth generation) или пятое поколение мобильной связи. Это набор технологий, многие из которых ещё разрабатываются. Конечно, до пятого поколения были четыре предыдущих. И вот наконец эта пятая G скоро станет реальностью.

Стандарты первого 1G поколения ввели ещё в восьмидесятых. А через 10 лет поколение уже сменилось на следующее — 2G. Настала эра шифрования, СМС и начала интернета. Однако скорость передачи данных 2G оставляла желать лучшего. То, что мы можем загрузить сегодня всего за три секунды, требовало целых десять минут!

Поколение 3G позволило полноценно пользоваться интернетом и загружать видео. Сейчас во всём мире люди пользуются 4G сетью или LTE, это одна и та же технология. Она появилась ещё в 2008 году. Максимальная скорость передачи данных в этой сети — 100 Мбит/с. Это позволяет играть в онлайн-игры, загружать FullHD и голосовые сообщения в месседжерах.

— Сеть прошла четыре этапа развития: голосовая связь, интернет, видео и видео в формате Ultra-HD. Новая сеть пятого поколения — FN5G, без неё не будет 5G. Она гарантирует низкую задержку, высокую пропускную способность и высокую надёжность, — рассказал comnews технический директор операторского бизнеса Huawei в Евразии Лю Юнган.

Число устройств с интернет-соединением постоянно растет, а 4G уже не справляется. Поэтому необходима 5G, которая будет работать на других антеннах и частотах. Она обслужит больше устройств и обеспечит сверхбыструю скорость. А устройства, которые находятся близко, смогут обмениваться данными напрямую.

Также технология FN5G позволит отделять сети друг от друга. Её будут использовать для домохозяйств, кампусов, систем безопасности, в здравоохранении, электроэнергетике и так далее.

Однако, технология уже успела нажить себе врагов. В 2011 году международная ассоциация по изучению онкологических заболеваний установила, что радиочастотное излучение уже от 30 килогерц оказывает негативное влияние на человека, сообщает besprovodnik.ru. Для примера поколения до 5G используют от одного до пяти миллионов килогерц. А вот 5G работает в диапазоне от 24 до 90 миллионов.

В апреле этого года в Британии начались поджоги вышек 5G связи, сообщает RG.RU. Это началось после того, как в соцсетях пошли слухи, что вышки снижают иммунитет и повышают риски заражения COVID-19. Поджоги происходили в Бирмингеме, Меллинг и Ливерпуле. Однако никаких доказательств снижения иммунитета нет.

— Нет никакой связи между 5G и распространением коронавируса. YouTube и Facebook уже удаляют дезинформирующий контент, — рассказал представитель еврокомиссии Йоханнес Барке.

В России для 5G полностью выделят диапазон частот 4,8 - 4,9 ГГц, сообщает РИА Новости. Запуск сетей пятого поколения в России задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон 3,4 - 3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос освобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долго. Сейчас сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. Однако они могут использоваться как дополнительные к основному диапазону. По программе «Цифровая экономика» покрытие сетью городов-миллионников обеспечат к 2024 году.

Как повлияет сеть нового поколение на здоровье населения пока точно сказать нельзя. Однако эволюция технологий с каждым годом определённо сделает жизнь людей удобнее.