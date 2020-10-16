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16октября
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сегодня, 11:25 0

Житель Индии на полтора года запер жену в туалете

Житель Индии на полтора года запер жену в туалете
Фото: dailymail.co.uk

35-летнюю жительницу Индии спасли из заточения в туалете, где ее удерживал муж, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Панипат. По данным полиции, муж потерпевшей запер ее в уборной площадью 0,8 кв. м и держал там полтора года.

При этом еду и воду супруге он приносил не всегда. К моменту обнаружения женщина была настолько истощена, что не могла самостоятельно ходить.

Как пишет издание, пострадавшая была замужем за подозреваемым 17 лет, у них есть трое детей от 11 до 15 лет.

О том, что в семье что-то не так, в общество по защите женщин сообщили соседи.

В свое оправдание супруг заявил, что жена страдает от психических расстройств, однако подтверждающих это документов не представил. Первичный осмотр показал вменяемость женщины. Сначала пострадавшую доставили в больницу, а затем передали на попечение кузине.

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