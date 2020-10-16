Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 1

Более 800 миллионов долларов провёл Михаил Абызов через свои офшоры

Более 800 миллионов долларов провёл Михаил Абызов через свои офшоры

Недавний скандал с эстонским отделением шведского «Сведбанка» приобрёл новые подробности. Оказывается, через него свои деньги отмывал небезызвестный экс-министр Михаил Абызов. Так, на свои счета в этом банке он перевёл 860 миллионов долларов, а вывел 770 миллионов.

Расследование по делу «Сведбанка» началось с отчёта Эрлинга Гримстада, норвежского эксперта, который специализируется на отмывании денег. Именно по его версии, некоторые сотрудники банка помогали некоторым русским клиентам проводить незаконные финансовые махинации и укрываться от налогов.

«Среди таких рискованных для банка клиентов оказался Михаил Абызов. На счета его 70 компаний в "Сведбанке" поступило $860 миллионов, а $770 было выведено. Помогать Абызову в трансферте денег мог свой человек в эстонском "Сведбанке"», пишет «Новая газета».

Расследование связало Абызова с одним из клиент-менеджеров банка Алексеем Эверсоном. Тот якобы благодаря калькулятору PIN-кодов удалённо переводил деньги одной из компаний Абызова. При этом и сам менеджер, и руководство эстонского отделения «Сведбанка» от комментариев отказываются, ссылаясь на продолжение расследования.

Просмотров всего: 502

#криминал #российская власть #СМИ

распечатать


В России и мире 1

Дмитрий Хрусталев пожаловался на трудности работы с Иваном Ургантом
Общество

Выбор читателей за 15 октября
Общество 3

Жителя Благовещенска осудили за незаконно полученные субсидии
Происшествия 9

В Магдагачинском районе местные жители убили мужчину за комментарии в соцсетях
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь