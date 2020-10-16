Более 800 миллионов долларов провёл Михаил Абызов через свои офшоры

Недавний скандал с эстонским отделением шведского «Сведбанка» приобрёл новые подробности. Оказывается, через него свои деньги отмывал небезызвестный экс-министр Михаил Абызов. Так, на свои счета в этом банке он перевёл 860 миллионов долларов, а вывел 770 миллионов.

Расследование по делу «Сведбанка» началось с отчёта Эрлинга Гримстада, норвежского эксперта, который специализируется на отмывании денег. Именно по его версии, некоторые сотрудники банка помогали некоторым русским клиентам проводить незаконные финансовые махинации и укрываться от налогов.

«Среди таких рискованных для банка клиентов оказался Михаил Абызов. На счета его 70 компаний в "Сведбанке" поступило $860 миллионов, а $770 было выведено. Помогать Абызову в трансферте денег мог свой человек в эстонском "Сведбанке"», пишет «Новая газета».

Расследование связало Абызова с одним из клиент-менеджеров банка Алексеем Эверсоном. Тот якобы благодаря калькулятору PIN-кодов удалённо переводил деньги одной из компаний Абызова. При этом и сам менеджер, и руководство эстонского отделения «Сведбанка» от комментариев отказываются, ссылаясь на продолжение расследования.