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16октября
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сегодня, 10:59 0

Врач рассказала про признаки бессимптомного коронавируса

Врач рассказала про признаки бессимптомного коронавируса
Фото: pervo.ru

На что стоит обратить внимание при подозрении, что вы болеете COVID-19 и болезнь протекает бессимптомно, рассказала врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

Одно из «коварных» свойств коронавируса SARS-CoV-2 — то, что у многих людей вызываемая им болезнь развивается без симптомов, характерных для других вирусных инфекций дыхательных путей. То есть без заметного долговременного повышения температуры, слабости, кашля и так далее. Но какие-то признаки болезни и поводы для беспокойства все же могут появиться. На что нужно обратить внимание, в интервью радио Sputnik рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова.

— У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса, — объяснила Нелли Соседова.

Установить заболевание поможет компьютерная томография (КТ), которая покажет, какие изменения происходят в легких.

— Мы еще можем сделать КТ: если увидим «матовое стекло», понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры, — напомнила Нелли Соседова.

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#коронавирус #здоровье

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