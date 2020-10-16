В Благовещенске ещё за одним перекрёстком будет «приглядывать» светофор

Фотографией нового светофора поделился в своём Инстаграме мэр Благовещенска. По поводу его установки, по словам градоначальника, было много обращений жителей.

— Светофор, установленный на пересечении Амурской и Пушкина ещё несколько недель назад, наконец-то заработал. В последнее время там то начинались, то заканчивались дорожные работы. Теперь они завершены, на перекрёстке обновили дорожное покрытие, нанесли разметку и включили светофор в штатном режиме, — добавили в пресс-службе городской администрации.