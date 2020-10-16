Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:43 2

В Благовещенске ещё за одним перекрёстком будет «приглядывать» светофор

В Благовещенске ещё за одним перекрёстком будет «приглядывать» светофор
Фото: @o.g.imameev

Фотографией нового светофора поделился в своём Инстаграме мэр Благовещенска. По поводу его установки, по словам градоначальника, было много обращений жителей.

— Светофор, установленный на пересечении Амурской и Пушкина ещё несколько недель назад, наконец-то заработал. В последнее время там то начинались, то заканчивались дорожные работы. Теперь они завершены, на перекрёстке обновили дорожное покрытие, нанесли разметку и включили светофор в штатном режиме, — добавили в пресс-службе городской администрации.

Просмотров всего: 459

#дороги #жизнь

распечатать


Общество 5

Из-за закрытых границ российским медикам перестало хватать человеческих конечностей
Общество

Новые светодиодные знаки появились на улице Горького в Благовещенске
Общество

В Сергеевке обустроили парк культуры и отдыха
Общество

«Кто я?»: амурчан просят помочь установить личность пациентки областной больницы
Комментарии
Показать все (2)
  • Разнящий

    Разнящий
    38 минут назад

    Город светофоров.

  • Hh27.

    Hh27.
    4 минуты назад

    для чего весь город в светофорах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь