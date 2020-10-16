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16октября
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сегодня, 10:33 1

Дмитрий Хрусталев пожаловался на трудности работы с Иваном Ургантом

Дмитрий Хрусталев пожаловался на трудности работы с Иваном Ургантом
Фото: zakazartistov.com

Дмитрий Хрусталев рассказал в интервью Ирине Шихман на ее YouTube-канале «А поговорить?» о своей работе в «Вечернем Урганте». Об этом пишет «Экономика сегодня».

Артист заявил, что пошел на Первый канал не зарабатывать деньги, а развиваться в профессиональном плане и «учиться быть вторым». Зарплату в шоу Урганта Дмитрий называет «обычной» и указывает, что отдает заработанные там деньги на благотворительность, а основной доход ему обеспечивает ведение мероприятий.

По словам Хрусталева, первые дни работы с Ургантом оказались крайне тяжелыми из-за специфики характера ведущего. Он утверждает, что Ивану важно все время быть в центре внимания и задавать тон всему происходящему на сцене и в студии. В этом смысле роль второго ведущего оказалась для Дмитрия крайне непростой.

— Меня предупреждали, что Иван прекрасный человек, но эгоцентрист и «одеяльщик». Начинаешь чуть-чуть «укрываться» — он тут же тянет одеяло на себя, и я лежу голый. Очень тяжело мне было, — пожаловался Хрусталев.

Из-за сложности профессиональных и личных отношений с Ургантом артист серьезно думал об уходе с Первого канала после нескольких дней работы в вечернем шоу. Однако Хрусталев убедил себя, что ситуация придет в норму, и не прогадал, став постоянным соведущим одного из самых популярных телешоу страны.

— Говорю секрет: на меня Ваня в первые моменты действовал как питон Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я что-то веселюсь, входит Ваня, и меня — бум! — все. Я не могу ни слова сказать. Пришел более смешной и активный, чем я. Сейчас это прошло, я это в себе поборол — я для этого туда шел. Сейчас мы с Ваней общаемся на равных уже достаточно продолжительное время. И он от этого кайфует, и я, — сказал Хрусталев.

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#СМИ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    14 минут назад

    Жалкое зрелище если честно представляет на этом шоу Дима.По таланту может большее...Уходить надо.

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