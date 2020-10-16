Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:57 0

В Сергеевке обустроили парк культуры и отдыха

В Сергеевке обустроили парк культуры и отдыха
Фото: amurobl.ru

Сергеевский сельсовет Благовещенского района благодаря участию в региональной программе инициативного бюджетирования смог благоустроить парк культуры и отдыха.

— Место для прогулок появилось возле здания сельской администрации в селе Сергеевка. Раньше эта территория пустовала. Сейчас здесь установили лавочки, тренажёры и урны. На благоустройство ушло 1,1 миллиона рублей. В следующем году работы по облагораживанию территории продолжатся. В планах установить сцену, беседку, наладить освещение. Свой проект амурчане снова подадут на участие в конкурсе по поддержке местных инициатив. В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта, — сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Просмотров всего: 245

#жизнь #строительство

распечатать


Общество 5

Из-за закрытых границ российским медикам перестало хватать человеческих конечностей
Общество 2

В Благовещенске ещё за одним перекрёстком будет «приглядывать» светофор
Общество

«Кто я?»: амурчан просят помочь установить личность пациентки областной больницы
Общество 3

Более пятисот человек трудится на строительстве нового моста через Зею
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь