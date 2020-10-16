В Сергеевке обустроили парк культуры и отдыха

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Сергеевский сельсовет Благовещенского района благодаря участию в региональной программе инициативного бюджетирования смог благоустроить парк культуры и отдыха.

— Место для прогулок появилось возле здания сельской администрации в селе Сергеевка. Раньше эта территория пустовала. Сейчас здесь установили лавочки, тренажёры и урны. На благоустройство ушло 1,1 миллиона рублей. В следующем году работы по облагораживанию территории продолжатся. В планах установить сцену, беседку, наладить освещение. Свой проект амурчане снова подадут на участие в конкурсе по поддержке местных инициатив. В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта, — сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.