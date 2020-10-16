Олег Имамеев вылечился от коронавируса

— Сейчас Олег Гатауллович чувствует себя хорошо. Всё время болезни мэр работал из дома и контролировал городские вопросы. Болезнь прошла бессимптомно, а два последних теста оказались отрицательными, — сообщили в пресс-службе администрации города.

В пятницу, 16 октября, мэр официально вышел на работу и уже начал рабочий день с объезда ряда объектов. Он проверил работы, проведённые на 16 школе, здесь обустроили новый стадион. А ещё сегодня в контрольный список вошли благоустройство площади возле торгового центра «От и До», а также ремонт улиц Ленина, Калинина и Зелёной.