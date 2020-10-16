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16октября
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сегодня, 10:45 8

Олег Имамеев вылечился от коронавируса

Олег Имамеев вылечился от коронавируса

Мэр областной столицы вылечился от COVID-19. Об этом Олег Имамеев написал на своей страничке в Инстаграме. Напомним, заболел глава Благовещенска ещё 5 октября.

— Сейчас Олег Гатауллович чувствует себя хорошо. Всё время болезни мэр работал из дома и контролировал городские вопросы. Болезнь прошла бессимптомно, а два последних теста оказались отрицательными, — сообщили в пресс-службе администрации города.

В пятницу, 16 октября, мэр официально вышел на работу и уже начал рабочий день с объезда ряда объектов. Он проверил работы, проведённые на 16 школе, здесь обустроили новый стадион. А ещё сегодня в контрольный список вошли благоустройство площади возле торгового центра «От и До», а также ремонт улиц Ленина, Калинина и Зелёной.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Слава Аллаху!

  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    И казнь в стране отменили и ковид таких не берёт..

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    только вот в больнице 1-й городской по прежнему в коридорах люди лежат, интересно мне: более тяжелая форма у них или все таки подход другой????

  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    ...вообщем не тонет оно..

  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Конечно,подход СОВЕРШЕННО Д Р У Г О Й,смешные Вы,ей богу

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    вот бы еще кто вылечил его от болезни "взорви дороги"...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это был риторический вопрос)))

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    такое похоже не лечится...

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