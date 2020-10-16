Амурская область получит дополнительные деньги в рамках «Единой субсидии»

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Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам Амурской области. Стороны обсудили строительство жилья и дорог, вопрос иностранной рабочей силы.

Глава Приамурья рассказал о темпах строительства и ввода жилья в Приамурье. По словам Василия Орлова, из-за пандемии и закрытия границ ощутимо сократилось число иностранной рабочей силы на стройках. При этом внутренние трудовые ресурсы задействованы в полном объёме, готовятся новые кадры в учебных заведениях региона.

Тем не менее, дефицит строителей может негативно сказаться на объёмах ввода жилья. Они могут быть меньше, чем запланированные до конца 2020 года 225 тысяч квадратных метров.

Также на совещании обсудили вопрос о высоком износе коммунальной инфраструктуры Амурской области, в том числе – очистных сооружений, и необходимости их реконструкции. На модернизацию коммунального хозяйства за три года было потрачено из областного бюджета 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, на совещании обсудили реализацию в Приамурье проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 план по проекту выполнили. В этом году в работе 20 объектов.

— Уложено 253 тысяч квадратных метров асфальтобетона (82 %), до конца октября завершим работы, будет отремонтировано 28 километров дорог. Причина небольшого отставания — аномальные осадки. Из областного бюджета в этом году мы дополнительно потратили 635 миллионов на ремонт дорог Благовещенской агломерации и инженерных сетей под ними, — рассказал Василий Орлов.

Также Василий Орлов принял участие в заседании президиума Правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Заседание под председательством зампреда правительства РФ – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева прошло в режиме видеоконференции.

Основным вопросом стало выделение дополнительных денег по планам социального развития центров экономического роста — «Единой субсидии». Дополнительные 349,9 миллионов рублей получат пять регионов. В том числе Амурская область – 93,1 миллиона рублей.

В Приамурье впервые выделены деньги для города угольщиков. В Райчихинске капитально отремонтируют стадион гимназии №8.

Также на заседании президиума Правкомиссии обсудили ситуацию с коронавирусом на Дальнем Востоке.

— У нас ситуация тяжёлая, но контролируемая. Свободный коечный фонд 24%, — доложил глава региона. – Мы уже получили 42 единицы вакцины, всё отдали врачам, которые работают в ковидных госпиталях. В октябре ждём ещё 600 доз вакцин. Она тоже будет направлена в первую очередь на эту группу риска. Если была бы дополнительная вакцина, нам бы это сильно помогло.

Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства ДФО совместно с дальневосточными регионами проработать вопрос по заявкам о предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции.

— Важно собрать с регионов заявки на вакцину. Мы должны понимать, в какой мере сейчас субъекты готовы к проведению вакцинации, помочь им организовать работу по обеспечению безопасности граждан, — сказал он.

Также вице-премьер поручил главам дальневосточных регионов обеспечить безопасность крупных строек и вахтовых поселков, предусмотрев оперативное реагирование в случае вспышки заболеваемости.