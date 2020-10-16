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16октября
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сегодня, 10:16 0

«Кто я?»: амурчан просят помочь установить личность пациентки областной больницы

«Кто я?»: амурчан просят помочь установить личность пациентки областной больницы
Фото: @psoamur

В Приамурье ищут родственников или знакомых молодой женщины. С конца августа она получает лечение в областной больнице Благовещенска.

26 августа в Амурскую областную клиническую больницу поступила неизвестная пациентка. Женщина не может сообщить о себе ничего. В больнице ищут родственников амурчанки либо её знакомых, которые помогут установить личность пациентки, сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Амур».

Если вам что-либо известно об этой женщине, сообщите волонтерам по телефону +7-914-581-01-57 или в полицию по номеру 102.

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#жизнь #помощь

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