«Кто я?»: амурчан просят помочь установить личность пациентки областной больницы

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В Приамурье ищут родственников или знакомых молодой женщины. С конца августа она получает лечение в областной больнице Благовещенска.

26 августа в Амурскую областную клиническую больницу поступила неизвестная пациентка. Женщина не может сообщить о себе ничего. В больнице ищут родственников амурчанки либо её знакомых, которые помогут установить личность пациентки, сообщает добровольный поисково-спасательный отряд «Амур».

Если вам что-либо известно об этой женщине, сообщите волонтерам по телефону +7-914-581-01-57 или в полицию по номеру 102.