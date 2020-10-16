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16октября
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Более пятисот человек трудится на строительстве нового моста через Зею

Более пятисот человек трудится на строительстве нового моста через Зею

Строительство нового моста через реку Зея продолжается. Накануне вечером об актуальных результатах работы губернатору Амурской области Василию Орлову доложил руководитель дирекции строительства – заместитель генерального директора АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

— Сейчас на площадках сконцентрировано 267 единиц специальной строительной техники, на текущий момент задействовано в работе 136 единицы. До конца октября планируется мобилизовать еще 13 единиц. Трудится более 500 человек», - рассказал Эдуард Давыдов.

Что касается непосредственных результатов, тут всё в основном касается работы с монтажом опор и сваями.

«Разработаны котлованы на опорах №23, 24 и 26. Строители уже завершили бетонирование первого ростверка 23-й опоры на левом берегу. Полностью завершено устройство буронабивных свай на опорах № 6, 23, 24 и 26. Выполняется устройство свай на 21, 22 и 25 опорах. Проложена объездная дорога в районе опоры №25», сообщают специалисты пресс-службы области.

Также строители установили опоры и запущена с учётом необходимого энергосбережения временная ЛЭП в 10 кВт. А на первой и второй стройплощадках запустили две подстанции.

— К завершению подходит монтаж модульных общежитий на строительной площадке №2. Продолжается установка геодезических знаков, — заключил руководитель подрядной организации.

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#губернатор #строительство

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