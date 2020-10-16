На границе с Приамурьем авто упало прямо на железную дорогу

Девушка за рулём авто не справилась с управлением из-за гололёда, сообщает паблик. К счастью, она осталась жива — рядом не было поездов.

«Ужасно, я сама много раз ездила из Благовещенска в Биробиджан. Сверху над обрывом ужасная дорога, там с трудом проезжает одна машина. А если не уступить, то машина точно окажется внизу. А уж если был гололед, то неудивительно, что она не смогла справиться с управлением», – поделилась в комментариях к посту одна из подписчиц.