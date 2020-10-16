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16октября
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сегодня, 10:03 2

На границе с Приамурьем авто упало прямо на железную дорогу

На границе с Приамурьем авто упало прямо на железную дорогу

Обновлено: 10:04

На границе Приамурья и ЕАО, рядом с городом Облучье, машина вылетела прямо на рельсы с возвышенности. Во время падения автомобиль несколько раз перевернулся. Такое видео появилось в инстаграм-паблике о ДТП.

Девушка за рулём авто не справилась с управлением из-за гололёда, сообщает паблик. К счастью, она осталась жива — рядом не было поездов.

«Ужасно, я сама много раз ездила из Благовещенска в Биробиджан. Сверху над обрывом ужасная дорога, там с трудом проезжает одна машина. А если не уступить, то машина точно окажется внизу. А уж если был гололед, то неудивительно, что она не смогла справиться с управлением», – поделилась в комментариях к посту одна из подписчиц.

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#дороги #ДТП

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Где там такая дорога? Сколько раз езлил в Хабаровск и не всречал такой. Лондоко не в счет, это не граница, да и дорога там широкая.

  • ТК Мой город

    ТК Мой город
    2 часа назад

    Это в самом Облучье было, рядом с перроном, трасса Облучье-Хинганск

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