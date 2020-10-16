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16октября
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Трёх белух выбросило на берег Охотского моря в Хабаровском крае

Трёх белух выбросило на берег Охотского моря в Хабаровском крае
Фото: dvnovosti.ru

В Тугуро-Чумиканском районе спасли трёх белух, которые по неясным причинам остались на берегу. Животных спас сотрудник МЧС Алексей Парамонов.

О белухах сообщила одна из местных жительниц. Женщина позвонила в МЧС с просьбой о помощи. Операция по спасению млекопитающих изрядно затянулась. Всё это время Алексей Парамонов поливал млекопитающих водой и охранял.

— Жительница села сообщила, что в устье реки Уда после прилива оказались на косе несколько белух. Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки, — рассказал Алексей Парамонов, старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району.

Сотрудник спасательного ведомства, добравшись до места происшествия, увидел, в 1,5 километрах от берега на суше двух взрослых белух и одного детёныша. Одна из взрослых белух была в опасном положении — лежала на боку. Спасателю пришлось выкопать яму под животным и перевернуть его в правильное положение. Необходимо было защитить белух от хищников и людей, а также не допустить обезвоживание —постоянно поливать кожный покров и глаза. Чтобы малыш не пострадал от переохлаждения, Алексей укрыл его одеялом. Его дежурство на берегу продлилось до темноты.

Около полуночи с приливом животные благополучно самостоятельно ушли в море, сообщают dvnovosti.ru.

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#жизнь #МЧС #природа

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