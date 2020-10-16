На Восточном начался монтаж технологического оборудования на стартовом комплексе «Ангары»

На стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» космодрома Восточный начался монтаж оборудования. Крупногабаритные емкости для хранения нафтила транспортировали с площадки хранения промышленной строительно-эксплуатационной базы на строительную площадку. Специалисты подрядной организации приступили к их монтажу, сообщает пресс-служба космодрома.

Резервуары входят в состав системы заправки нафтилом. Оборудование весит 24 тонны и занимает объём в 180 кубических метров.

Это не первый монтаж технологического оборудования на стартовом комплексе «Ангары». 25 декабря специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций досрочно завершили монтаж крупногабаритных емкостей для хранения кислорода и азота. За десять дней в сложнейших погодных условиях на строительную площадку стартового комплекса транспортировали и установили девять ёмкостей объемом 250 кубических метров, весом 92 тонны каждая и длиной 36 метров.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса «Ангары» поступает с сентября 2018 года. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 18 систем.