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10 вопросов космонавту (видео)
За всю историю освоения космоса, на орбите побывало мене 600 человек. Каждый из них - герой! И с одним из героев нам удалось немного пообщаться и узнать о профессии космонавта.
Как выводится экипаж на орбиту? Питаются ли космонавты из тюбиков? Как мыться в невесомости? Что будет, если снять скафандр в открытом космосе? Эти и многие другие вопросы мы задали Валерию Ивановичу Токареву. Космонавту и просто замечательному человеку, который провёл в космосе более полугода.
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