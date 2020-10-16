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Выбор читателей за 15 октября

Выбор читателей за 15 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 15 октября.

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 62 новых заражения COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Тынде — 27.

Машина с тремя амурчанами упала в реку

Утром 15 октября поступило сообщение, что автомобиль Toyota Corona с тремя амурчанами сорвался с обрыва и упал в реку Зею. Происшествие случилось в селе Черниговка Свободненского района, на место выехали водолазы, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

За время пандемии в Приамурье ушли из профессии 400 медиков

С начала пандемии уволилось более 400 амурских медиков. Из-за нехватки кадров возникают перебои в работе городских поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.

Суточная заражаемость COVID-19 в Приамурье приближается к рекордным показателям

Ежедневный прирост амурчан, заболевших коронавирусом, близится к рекордным цифрам, которые были зафиксированы в июне этого года. Рекордный показатель установлен и по всему Дальнему Востоку.

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#Обзор #интернет #СМИ

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