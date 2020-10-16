Выбор читателей за 15 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 15 октября.
Новый антирекорд: в Приамурье выявили 62 новых заражения COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Тынде — 27.
Машина с тремя амурчанами упала в реку
Утром 15 октября поступило сообщение, что автомобиль Toyota Corona с тремя амурчанами сорвался с обрыва и упал в реку Зею. Происшествие случилось в селе Черниговка Свободненского района, на место выехали водолазы, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
За время пандемии в Приамурье ушли из профессии 400 медиков
С начала пандемии уволилось более 400 амурских медиков. Из-за нехватки кадров возникают перебои в работе городских поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.
Суточная заражаемость COVID-19 в Приамурье приближается к рекордным показателям
Ежедневный прирост амурчан, заболевших коронавирусом, близится к рекордным цифрам, которые были зафиксированы в июне этого года. Рекордный показатель установлен и по всему Дальнему Востоку.
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