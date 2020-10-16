Выбор читателей за 15 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 15 октября.

В Амурской области лабораторно подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Тынде — 27.

Утром 15 октября поступило сообщение, что автомобиль Toyota Corona с тремя амурчанами сорвался с обрыва и упал в реку Зею. Происшествие случилось в селе Черниговка Свободненского района, на место выехали водолазы, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

С начала пандемии уволилось более 400 амурских медиков. Из-за нехватки кадров возникают перебои в работе городских поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.

Ежедневный прирост амурчан, заболевших коронавирусом, близится к рекордным цифрам, которые были зафиксированы в июне этого года. Рекордный показатель установлен и по всему Дальнему Востоку.