Жителя Благовещенска осудили за незаконно полученные субсидии

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Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя областного центра за хищение чужого имущества в особо крупном размере путём обмана, совершённое с использованием служебного положения.

Судом было установлено, что председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива дважды предоставил в министерство сельского хозяйства Амурской области документы, содержащие ложные сведения относительно фактически понесённых затратах на приобретение специализированного транспорта. На основании данных документов руководитель организации получил субсидии на возмещение затрат в размере 3 996 000 рублей.

Городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб. Назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.