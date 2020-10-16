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16октября
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сегодня, 08:26 3

Жителя Благовещенска осудили за незаконно полученные субсидии

Жителя Благовещенска осудили за незаконно полученные субсидии
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя областного центра за хищение чужого имущества в особо крупном размере путём обмана, совершённое с использованием служебного положения.

Судом было установлено, что председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива дважды предоставил в министерство сельского хозяйства Амурской области документы, содержащие ложные сведения относительно фактически понесённых затратах на приобретение специализированного транспорта. На основании данных документов руководитель организации получил субсидии на возмещение затрат в размере 3 996 000 рублей.

Городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб. Назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

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#закон #криминал

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Комментарии
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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    55 минут назад

    3696000 осталось

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    42 минуты назад

    Интересно, а какое наказание получили сотрудники министерства сельского хозяйства за свою невнимательность?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    38 минут назад

    Вообще-то наложение штрафа не освобождает от возмещения убытков. Хоть у нас может быть всякое....

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