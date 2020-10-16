Гороскоп 16 октября: Близнецов ждёт успех на работе, Овны займутся ремонтом

Восход Солнца: 06:54

Заход Солнца: 17:36

Солнце в Весах.

Овен. Вероятно, вам предстоит встреча с друзьями. Постарайтесь не вмешиваться в их дела, хотя их взгляды и образ жизни будут резко отличаться от ваших. Всё вернется на круги своя. Возможны крупные покупки для дома, или вы неожиданно займетесь ремонтом. Решительно действуйте во всем и не выпускайте инициативу из своих рук.

Телец. На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Особенно опасайтесь новых, на первый взгляд, даже перспективных деловых знакомств. Критический день. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключена случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел.

Близнецы. День благоприятный для развития карьеры. Вы вполне можете рассчитывать на успех в начатых делах. Не следует заниматься чем-тоновым, лучше разберитесь со старыми проблемами, документами. Возможно,что теперь они как никогда актуальны. Велика вероятность выигрыша.

Рак. В этот день важны семейные дела и домашние заботы. Не исключено, что они окажутся на первом месте, станут поводом для размышлений или темой для разговоров с близкими. Интересные встречи захватят вас с головой, главное, соблюдать разумную предосторожность в общении с незнакомыми людьми.

Читайте также

Гороскоп на неделю 12 — 18 октября: Девам повезёт, а у Близнецов состоится знакомство

Лев. Если у вас в планах намечено новое дело, отложите его — ваши усилия не принесут результатов. Подождите более благоприятного периода. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий — возможно, большая частьнеприятностей исчезнет сама собой. Нужно быть внимательным к расходам.

Дева. Игнорируя незначительные проблемы, можно угодить в водоворот неприятностей крупного масштаба. Критический день, который проверит на прочность. Успех сегодня гарантирован только тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий.

Весы. Обман или ложное обещание могут принести разочарование. Вам необходимо трезво оценить действительность и не строить воздушных замков. Планеты советуют критически оценивать свои поступки. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями.

Скорпион. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Доведите начатое дело до победного конца. Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице.

Читайте также

Гороскоп на октябрь 2020 года: кто обретёт счастье

Стрелец. Уже с утра вы почувствуете слабость, апатию и нехватку энергии. Если есть возможность, то откажитесь от срочных дел и физического труда. В этот день появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки.

Козерог. Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота со стороны родных и близких людей. Противоречивый день, несущий перемены, приключения, поездки. День может оказаться благоприятным для заключения новых контрактов, для деловых переговоров, обращения к органам власти.

Водолей. Сегодня вероятен энергетический всплеск. Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами.

Рыбы. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня. День активизации темных сил. События этого дня могут усилить ваше беспокойство и предчувствие опасности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев