В Благовещенске перекроют Ленина – Шевченко, а маршруты автобусов снова изменятся

Фото: благовещенск.рф

С завтрашнего дня, 16 октября, на неделю перекроют Ленина – Шевченко. А из-за ремонта на Красноармейской – Пионерской четырнадцать автобусов поменяют маршруты, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Движение на Ленина – Шевченко полностью восстановят в четверг, 22 октября. До этого времени подрядчик будет укладывать верхний слой дорожного покрытия на перекрёстке.

Маршруты автобусов 4, 8, 9, 13, 18с, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 36/36(О), 44 изменятся.

Автобусы №9, 28, 36:

– ул. Горького – ул. Комсомольская – ул. Красноармейская – ул. Шевченко – ул. Октябрьская – ул. 50-летия Октября далее по действующей схеме движения маршрутов.

Маршрут автобуса № 36(О) объедет так же, но без поворота на 50-летия Октября:

– ул. Горького – ул. Комсомольская – ул. Красноармейская – ул. Шевченко – ул. Октябрьская далее по действующей схеме.

Маршруты № 4, 8, 18с, 23, 24, 31, 44:

– ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Шевченко – ул. Октябрьская – ул. 50-летия Октября и по действующей схеме.

Маршруты автобусов № 13, 26 будут отличаться только поворотом на Горького:

– ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Красноармейская – ул. Шевченко – ул. Горького – ул. 50 лет Октября далее по действующей схеме движения маршрутов.

Автобус № 25:

– ул. 50-летия Октября – ул. Октябрьская – ул. Шевченко – ул. Красноармейская – ул. Б. Хмельницкого – ул. Октябрьская – ул. Калинина далее по действующей схеме.