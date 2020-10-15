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15октября
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сегодня, 17:39 1

Роспотребнадзор советует не расплачиваться наличными из-за COVID-19

Роспотребнадзор советует не расплачиваться наличными из-за COVID-19
Фото: rbsmi.ru

Специалисты выяснили, что коронавирус сохраняет активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор советует использовать безналичные платежи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Специалисты центра «Вектор» выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет — не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса — воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.

«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — отметили в пресс-службе.

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#коронавирус #здоровье #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    57 минут назад

    Это если без перчаток,наличными рассчитываться,ну тогда надо написать,если без перчаток,взялся за поручень автобуса,потом за ручку магазина,потом за пластиковую карту,для расчёта,что-то я не вижу разницы,выходит и картой нельзя,может бесплатно раздавать продукты.

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