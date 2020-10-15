На берег Камчатки вновь выбросило мёртвых морских животных, но уже в другом месте

Ученые из МГУ рассказали, что причиной катастрофы на Камчатке стали «красные приливы».

— В прибрежной зоне вымерло практически всё. Сначала должно закончиться цветение, потом начнётся восстановление экосистемы. А на это уйдёт много времени, — рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Тина Молодцова.

Первые сообщения о мёртвых обитателях океана появились в конце сентября. Учёные заявили, что 95 % обитателей морского дна погибли. Официальная версия — ядовитые токсины, которые выделяют одноклеточные водоросли.