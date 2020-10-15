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15октября
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сегодня, 18:00 2

На берег Камчатки вновь выбросило мёртвых морских животных, но уже в другом месте

На берег Камчатки вновь выбросило мёртвых морских животных, но уже в другом месте

На берег Камчатки около посёлка Озерновский выбросило множество мёртвых морских животных, сообщает Life.ru. Это произошло в 400 километрах от места первого подобного происшествия. Очевидцы показали мёртвых рыб, осьминогов и морских ежей.

Ученые из МГУ рассказали, что причиной катастрофы на Камчатке стали «красные приливы».

— В прибрежной зоне вымерло практически всё. Сначала должно закончиться цветение, потом начнётся восстановление экосистемы. А на это уйдёт много времени, — рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Тина Молодцова.

Первые сообщения о мёртвых обитателях океана появились в конце сентября. Учёные заявили, что 95 % обитателей морского дна погибли. Официальная версия — ядовитые токсины, которые выделяют одноклеточные водоросли.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    47 минут назад

    ох уж эти водоросли...

  • full

    full
    2 минуты назад

    Инигавари. Особенно в местах проведения учений...

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