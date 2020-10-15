Василий Орлов поручил решить проблемы Ромненского района

Фото: геоамур.рф

Губернатор Приамурья Василий Орлов онлайн встретился с администрацией Ромненского района. Губернатору доложили о перспективах и проблемах Ромненского района. Василий Орлов отметил, что власть в районе работает.

В районе девять сельсоветов и 29 населённых пунктов, в которых проживает почти восемь тысяч человек. В прошлом году в основной капитал района поступило почти 100 миллионов рублей инвестиций. Здесь строятся ФАПы и база по закупу, хранению и отгрузке зерна, а также приобретаются машины и оборудование. Сельское хозяйство — основа развития экономики района.

В селе Знаменка ООО «Красная Звезда» реализуют проект: здесь строят базу для хранения и ремонта машинно-тракторного парка. А в Каховке создали базу по переработке древесины, которая ежегодно выпускает более 19 тысяч кубических метров. Также реализовали проект по производству топлива для автоматических угольных котлов. А в перспективе до 2024 года реализуется ещё семь проектов сельского хозяйства.

Также обсудили и проблемы района: мост через реку Горбыль нуждается в ремонте. Объект обследовали и ограничили проезд тяжёлой техники. Руководство района считает, что именно из-за большегрузов строение портится. Губернатор поручил решить вопрос совместно с минлесхозом и правоохранительными органами. Возможно, откроются альтернативные трассы для грузовиков в зимнее время.

В район требуются школьные автобусы, минобр Приамурья рассмотрит этот вопрос. А в Рогозовке необходим ремонт кровли для клуба, минкультуры проконтролирует решение проблемы, сообщает пресс-служба правительства области.

— Все вопросы отражены в протоколе, а исполнение поручений будет находиться на контроле. Хочу сказать, что Ромненский район – непростой, но видно, что на месте власть есть и она работает, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.