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15октября
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сегодня, 17:07 0

В России зарегистрировали два новых лекарства от коронавирусной инфекции

В России зарегистрировали два новых лекарства от коронавирусной инфекции
Фото: cheltv.ru

Минздрав России зарегистрировал два препарата на основе ремдесивира для лечения COVID-19, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении.

До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения жителей, заразившихся коронавирусом, снизились уже более чем в два раза.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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