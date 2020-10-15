В России зарегистрировали два новых лекарства от коронавирусной инфекции

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», — говорится в сообщении.

До этого Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.

Ранее сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения жителей, заразившихся коронавирусом, снизились уже более чем в два раза.