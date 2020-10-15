Краеведческий музей приглашает благовещенцев на таинственную экскурсию

Фото: www.instagram.com/museum_amur/

Краеведческий музей приготовил для амурчан новую вечернюю экскурсию «Шагни в тайну». Минимальный возраст посетителей — от девяти лет. Для посещения музея необходима предварительная запись.

На экскурсии благовещенцам обещают открыть тайны музейных залов. — Гостям предстоит увлекательное путешествие по залам ночного музея: непроницаемая темнота и только луч фонаря, ведущий за собой… Посетители почувствуют себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомятся с неизвестными фактами и удивительными историями, услышат мистические легенды, окажутся в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе, купеческом доме, — так анонсируют специалисты музея новую экскурсию в своём Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амурский областной музей (@museum_amur) 14 Окт 2020 в 3:43 PDT

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#культура

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