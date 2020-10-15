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15октября
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сегодня, 16:38 0

На таможне Владивостока обнаружили радиоактивную посылку

На таможне Владивостока обнаружили радиоактивную посылку
Фото: forbes.ru

Во Владивостоке сотрудники таможенной службы обнаружили посылку из Гонконга, радиационный уровень которой превышает норму в 27 раз. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Известно, что посылка весом 100 граммов содержит в себе газобаллонное оборудование. Скорее всего, внутри находится металлическая деталь в форме цилиндра.

Радиоактивную посылку передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты решили запретить ввоз этой посылки на территорию Евразийского экономического союза.

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#происшествия #таможня

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