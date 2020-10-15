На таможне Владивостока обнаружили радиоактивную посылку

Известно, что посылка весом 100 граммов содержит в себе газобаллонное оборудование. Скорее всего, внутри находится металлическая деталь в форме цилиндра.

Радиоактивную посылку передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты решили запретить ввоз этой посылки на территорию Евразийского экономического союза.