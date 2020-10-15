На таможне Владивостока обнаружили радиоактивную посылку
Во Владивостоке сотрудники таможенной службы обнаружили посылку из Гонконга, радиационный уровень которой превышает норму в 27 раз. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.
Известно, что посылка весом 100 граммов содержит в себе газобаллонное оборудование. Скорее всего, внутри находится металлическая деталь в форме цилиндра.
Радиоактивную посылку передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты решили запретить ввоз этой посылки на территорию Евразийского экономического союза.
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