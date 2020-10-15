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15октября
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сегодня, 17:03 6

В Магдагачинском районе местные жители убили мужчину за комментарии в соцсетях

В Магдагачинском районе местные жители убили мужчину за комментарии в соцсетях
Фото: pixabay.com

В апреле 2020 года в поселке Сиваки во время распития алкоголя мужчины разговорились об общем знакомом, который оставлял в соцсетях негативные комментарии о жителях села и иногда избивал свою супругу. Собутыльники решили «поговорить» с неугодным им односельчанином, сели в автомобиль и поехали к нему домой. Мужчину вызвали из дома, насильно затолкали в автомобиль, отвезли в лес и жестоко избили. От полученных травм 31-летний амурчанин скончался на месте происшествия.

– На период предварительного расследования в отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Четверо жителей села обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве по неосторожности. Троим предъявлено обвинение в похищении человека, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Урок всем комментаторам.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    а вот тем кто убил вкатать могут хорошо, но сядут за то что убили человека за его мнение, ну не уроды ли

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Вычислили по айпи))))

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Четверо на одного,*герои*,в

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    в Сиваках и без комментариях,все обо всех знают,при желании.

  • oenesterov

    oenesterov
    48 минут назад

    комментарии на амур.инфо поди оставлял

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