В Магдагачинском районе местные жители убили мужчину за комментарии в соцсетях

В апреле 2020 года в поселке Сиваки во время распития алкоголя мужчины разговорились об общем знакомом, который оставлял в соцсетях негативные комментарии о жителях села и иногда избивал свою супругу. Собутыльники решили «поговорить» с неугодным им односельчанином, сели в автомобиль и поехали к нему домой. Мужчину вызвали из дома, насильно затолкали в автомобиль, отвезли в лес и жестоко избили. От полученных травм 31-летний амурчанин скончался на месте происшествия.

– На период предварительного расследования в отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Четверо жителей села обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве по неосторожности. Троим предъявлено обвинение в похищении человека, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

Просмотров всего: 1407

#криминал #происшествия

распечатать

sirotova