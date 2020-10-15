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15октября
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сегодня, 16:44 7

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 62 новых заражения COVID-19

Новый антирекорд: в Приамурье выявили 62 новых заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Тынде — 27.

В Благовещенске зарегистрировали девять новых заражений, семь – в Шимановске, четыре – в Магдагачинском районе, по два – в Райчихинске, Зее, Белогорске, Прогрессе, Свободном и Завитинском районе, по одному – в Мазановском, Белогорском и Тындинском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 1,3 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 5 007 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 633,76 на 100 тысяч населения.

3 165 человек выписались из стационара с выздоровлением. 2 709 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    АИ, у вас не возникает вопросов к местному Роспотребнадзору, почему статистика разная с официальной статистикой федерального уровня?

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    на коронавирус.рф, выздоровело уже 4448 чел.

  • Лелька тен

    Лелька тен
    1 час назад

    Какая статистика? В ней только те кто сделал тест, а мужья, жены и близкие, что заразились туда не входят. Тест 1700 стоит, не каждый может его делать, так и болеют вместе и никто их не контролирует. Умножайте на 3 и будит самый минимум. Три семьи знаю таких.

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Сами врачи говорят, статистика не полная, ведь все борются за показатели, правду ни кто не скажет.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да 1800 рублей,такой дорогой тест,сделали для того,чтобы меньше тестировались,некоторые рассуждают так,зачем тестироваться,вот заболею и сделают бесплатно,так и разносят ковид.

  • full

    full
    55 минут назад

    Давно видно, что статистика от балды. Видны только тенденция и явное нежелание власти тратить лишние деньги на борьбу с заразой.

  • Васёк

    Васёк
    15 минут назад

    А мы завтра всем коллективом в поликлинику на диспансеризацию. Сказали, что уже можно..

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