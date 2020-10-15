Новый антирекорд: в Приамурье выявили 62 новых заражения COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Тынде — 27.

В Благовещенске зарегистрировали девять новых заражений, семь – в Шимановске, четыре – в Магдагачинском районе, по два – в Райчихинске, Зее, Белогорске, Прогрессе, Свободном и Завитинском районе, по одному – в Мазановском, Белогорском и Тындинском районах.

Темп прироста за последние сутки составил 1,3 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 5 007 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 633,76 на 100 тысяч населения.

3 165 человек выписались из стационара с выздоровлением. 2 709 человек контактировали с заболевшими.