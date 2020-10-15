О контактах с больными коронавирусом можно сообщать через WhatsApp

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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» завёл в WhatsApp горячую линию для сбора сведений о тех, кто был в контакте с больными COVID-19. Отправлять информацию в мессенджере WhatsApp можно по двум номерам: +7 (914) 580-03-80 и +7 (914) 040-65-27.

В Роспотребнадзоре просят горожан следовать нескольким простым правилам отправки сообщений. Во-первых, указывать фамилию, имя, отчество заболевшего. Во-вторых, перечислить фамилии, имена, отчества и даты рождения контактных лиц, указать их номер сотового телефона, а также дату контакта, адрес фактического места жительства.

Данные принимаются только в формате текстовых сообщений, предупреждают амурчан на сайте Роспотребнадзора.