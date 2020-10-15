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15октября
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сегодня, 16:36 3

О контактах с больными коронавирусом можно сообщать через WhatsApp

О контактах с больными коронавирусом можно сообщать через WhatsApp
Фото: https://pixabay.com/

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» завёл в WhatsApp горячую линию для сбора сведений о тех, кто был в контакте с больными COVID-19. Отправлять информацию в мессенджере WhatsApp можно по двум номерам: +7 (914) 580-03-80 и +7 (914) 040-65-27.

В Роспотребнадзоре просят горожан следовать нескольким простым правилам отправки сообщений. Во-первых, указывать фамилию, имя, отчество заболевшего. Во-вторых, перечислить фамилии, имена, отчества и даты рождения контактных лиц, указать их номер сотового телефона, а также дату контакта, адрес фактического места жительства.

Данные принимаются только в формате текстовых сообщений, предупреждают амурчан на сайте Роспотребнадзора.

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#коронавирус #здоровье #связь

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Переспал с замужней тёткой, которая заболела ковидом и сдал её РПН.

    А если муж узнает?

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Спать с замужними тетками это зашквар.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Согласен

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