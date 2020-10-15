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15октября
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сегодня, 16:11 0

В российских банках предупредили о самых частых схемах мошенничества

В российских банках предупредили о самых частых схемах мошенничества
Фото: kpravda.ru

Мошенники склоняют клиентов банков снимать средства в отделении или банкомате и переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили РИА Новости эксперты.

— Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат и/или забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка, — рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

При выдаче средств в кассе мошенники ориентируют клиента на перевод через сторонние организации и тем самым полностью выводят его из-под контроля банка, пояснил он. Вице-президент, директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.

С использованием методов социнженерии проводится подавляющее большинство мошеннических операций, пояснил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев. Это подтвердили и в Сбербанке, который с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019-м число таких обращений увеличилось более чем в два раза.

Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в ОТП Банке. В этом году увеличилось число попыток телефонного мошенничества в целом по рынку, подтвердил управляющий директор Абсолют-банка Олег Кусеров.

— Рост подобных атак связан, на наш взгляд, как с увеличением количества мошеннических кол-центров, так и с крупными утечками данных в 2020 году из разных предприятий, в том числе и из интернет-магазинов, — отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В МКБ добавили, что чаще всего целью атак были пожилые люди и их средства на депозитах. В Сбербанке интерес мошенников к вкладам объяснили тем, что в случае успешной атаки сумма хищения с депозита, как правило, в разы больше, чем со счета.

Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев отметил также, что еще одним распространенным видом мошенничества с банковскими картами, кроме социальной инженерии, является фишинг — кража денег через мошеннические сайты-двойники.

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#финансы

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