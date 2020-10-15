Первокурсников из других городов будут знакомить с Благовещенском онлайн

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Акция «Благовещенск — мой город» ежегодно проводится центром развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с Амурским областным краеведческим музеем. Она ориентирована на иногородних студентов-первокурсников, приехавших учиться в Благовещенск из других районов области.

В этом году в связи с рекомендациями Роспотребнадзора, акция пройдет в видео-формате и состоится с 19 по 22 октября. В ходе проведения мероприятия участникам представится возможность познакомиться с историческим и культурным наследием Благовещенска.

Для участия в городской акции учебным заведениям будут направлены материалы для организации просмотра видео-экскурсии, сообщает городская администрация.